KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kalaycı mesajında, gazeteciliğin halkın doğru, tarafsız, objektif haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olan, toplumun bilinçlenmesine ve demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sağlayan önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Bu mesleği icra eden gazetecilerin, ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak kamu vicdanının sesi olduklarını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu vesile ile halkı bilgilendirmek için basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini icra eden tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularla kutluyor; meslek hayatlarında sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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