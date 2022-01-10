Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Özel bir kafeteryada düzenlenen programda konuşan Kaymakam Pişkin, gazetecilerin, toplum için olduğu kadar idareciler için de çok önemli görevleri yerine getirdiğini belirtti.

"Vatandaşların talep ve düşüncelerini bizlere aktarma konusunda çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz" diyen Pişkin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bizim çalışmalarımızın kamuoyuyla paylaşılması ve vatandaşın doğru bilgilendirilmesi noktasında da aktif bir çalışma yapıyorsunuz. Bu anlamda sizlerin varlığı bizlere güç vermiştir. Demokrasinin gelişmesi noktasında gazetecilerin misyonları büyüktür. Fedakarca çalışan, her işin olduğu gibi gazetecilik işinin de etiği olduğuna kanaat getiren gazeteci arkadaşlarımla birlik ve beraberlik içinde olmaktan mutluluk duyuyorum."

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam da basın mensupları adına teşekkür etti.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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