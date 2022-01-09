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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Veysel Eroğlu Parkı'ndaki sosyal tesiste düzenlenen programa, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Başkanı Mehmet Kocacan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Kağan Diler ve gazeteciler katıldı.

Taytak, burada yaptığı konuşmada, mesleklerini icra eden gazetecilerin toplumların itici gücü olduğunu söyledi.

Tarafsız ve objektif basın ahlakının önemine dikkat çeken Taytak,"Görsel basında, internet medyasında ve yerel gazetecilikte, olanı biteni mercek altına alarak halkın derdini, mutluluğunu ve başarısını paylaşmak çok büyük bir özveri gerektirmektedir. Yerel sorunlara parmak basan, ulusal basının her köşesine haber yetiştiren değerli basın çalışanlarımızın hakkı asla ödenemez." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Kocacan ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Diler de Afyonkarahisar'daki gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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