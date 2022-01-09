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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, bir günlüğüne dünyada bilgi akışının kesildiği düşünüldüğünde ortaya çıkacak kaosun boyutlarının bile gazetecilik mesleğinin kıymetinin anlaşılmasına yardımcı olacağına vurguladı.

Gazetecilerin toplum için önemine değinen Demir, yaşamsal ihtiyaç olmasının yanı sıra her türlü yönetim sistemlerinin de yardımcısının basın olduğunu, basının demokrasinin en güçlü, en yaşamsal aktörlerinden biri olduğunu ifade etti.

Demir, en önemli ihtiyaçlarından biri haline gelen iletişimin sağlanmasında birincil meslek olan gazeteciliğin dünyanın saygın meslekleri arasında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Muğla halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı ilimizdeki siz tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim."

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AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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