KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, doğru ve tarafsız bilginin kamuoyuna ulaşmasında gazetecilerin payının büyük olduğunu bildirdi.

Bilgi çağı ve gelişen dünyanın gerisinde kalmamanın yolunun doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmak olduğunu aktaran Ilık, gazetecilik görevinin ilkeli ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi, kamuoyunun haber alma hakkı ile doğrudan ilişkisinin bulunduğunu kaydetti.

Gazeteciliğin önemini göz ardı etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Ilık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle vatandaşlar ile kurumlar arasındaki köprünün kurulup sağlıklı işlemesini sağlayan, hizmet birimlerinin, halk tarafından talep edilen hizmetleri sunmasında itici güç olan, yapılan çalışmaların her aşamasını takip ederek, gerçek ve geniş bir kabulün oluşmasına yardımcı olan basın mensuplarının işlevinin önemi tartışılmazdır. İlimizde ve ülkemizde faaliyet gösteren, yerel ve ulusal basın temsilcilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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