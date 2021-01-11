10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

11.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:03
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Saygılı, makamında düzenlenen programda, gazetecilerin günlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de en çok çalışan sektörlerden birinin basın olduğunu aktaran Saygılı, şöyle konuştu:

"Böylesi önemli bir konumda olan medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığı da büyük önem taşımaktadır. Basılı gazetelerin yanı sıra dijital medya da artık hayatımızın bir parçası oldu. Gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan gazetecilerin zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar diliyorum."

Saygılı, programın ardından çeşitli hediyeler verdiği gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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