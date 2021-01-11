10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Çiçek, kentte termal bir oteldeki programda, gazeteciliğin bir tutku ve bünyeyi sardığında da kurtulunamayacak bir aşk olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin emekli olunamayacak bir kaç meslek arasında yer aldığını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Genç yaşlardan itibaren gazetecilik aşkı, bir hastalık gibi insan bedenini kaplar. O yazma arzusu, bir şeyleri değiştirme ve tarihe not düşmek isteği siz istemeseniz de bir gece sizi yatağınızdan kaldırır ve yazdırır. O yüzden gazetecilik iyi bir tutku ve hastalıktır. Bir çoğumuzda gazetecilik, 'bir şeyleri değiştireyim ve gördüğüm eksikliklerle mücadele edeyim' diye başlar. Sonrasında da daha faydalı olmak ve yöneticilere bir şeyleri anlatmak için devam eder. Gerçekten gazeteciler ile bizlerin yaptığı da aslında kamu görevi olduğunu biliyorum. Hep beraber topluma nasıl hizmet edebiliriz. Sizler toplumu bilgilendirerek ayrı zamanda bizleri uyararak hep birlikte toplum için çalışıyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de gazetecilerin zor bir görev ifa ettiğini vurguladı.

Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise "Gazeteci olsaydım, karşımdaki siyasiye '2020 yılının en önemli olayı nedir?' şeklinde sormak isterdim." dedi.

2020 yılının en önemli olayının Ayasofya-ı Kebir Camisi'nin ibadete açılması olduğunu aktaran Yurdunuseven, şöyle devam etti:

"Bu bir ilkedir, duruştur. Bu dünya mazlumlarına karşı bana göre bir haber ve söylemdir. Ayasofya-ı Kebir Camisi'nin açılışı Türkiye'nin bir dünya devleti olduğunun göstergesidir. Bunu bir yere yazmak lazım. 'Dünya 5'ten büyüktür' demektir. Devletimizin sözde değil, yüzde 52 halkın oyuyla gerçek manada Cumhurbaşkanı olmuş Recep Tayyip Erodoğan'ın da dünya lideri olduğunun göstergesidir. Ayasofya sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada mazlumlarının zincirlerinin de kırılmasıdır."

Programa, Çiçek, Zeybek ve Yurdunuseven'in yanı sıra daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Öte yandan programın ardından İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ne gezi düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz