10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:50
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kesimoğlu mesajında gazeteciliğin, fedakarlık, özveri ve büyük sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

Zor şartlarda görev yapan, tarafsızlığı ilke edinmiş, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamada çok önemli bir görev üstlenen basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlayan Kesimoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birçok zorluğa göğüs gererek gecesini gündüzüne katıp, yaz kış, sıcak soğuk, tehlikeli tehlikesiz demeden canla başla çalışan basın emekçilerimiz başımızın tacıdırlar. Bizler için ayrı bir yeri olan basınımızın, ilimizde olan gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve çalışmaları halkımızla paylaşıp vatandaşlarımızla bizim aramızda bir köprü görevi görüyorlar ve bu bizleri çok mutlu ediyor. Mutlu insanlar kenti Kırklareli'mizin kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik gelişmesine yaptıkları haberler ile destek veren, kentimizde yerel ve ulusal olarak gazetecilik görevini yürüten tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Gerek çalışma hayatlarında gerekse özel yaşamlarında her birine sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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