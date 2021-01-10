10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:12
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, demokrasinin vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan özgür basının, halkın bilgilenme ve haber alma hakkının en etkili aracı olduğunu belirtti.

Teknolojik gelişmelerin hızının çeşitliliği bilgiye ve habere erişimi kolaylaştırdığını, tarafsız doğru, ilkeli, haberciliğin öneminin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Vali Aktaş, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarının vatandaşlarımızı bilgilendirirken tarafsızlık ilkesine, meslek etik kurallarına uymaları, hak ve özgürlüklere saygı göstererek toplumsal sorumluluğu gözetmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine getiren, toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu üstlenen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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