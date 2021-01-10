10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:58
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Polat, mesajında, bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesinin zor bir hızda geliştiği dönemde, medyanın hayati bir önem taşıdığını belirtti.

Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığını vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Bu dönemde gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Basın mesleğinin etik ve ahlak kuralları doğrultusunda, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevini özverili bir şekilde yerine getiren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarafsız ve dürüst habercilik ilkesi ile vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi vazifesini, gece gündüz demeden, fedakarca yerine getirebilmek için çalışan başta Yozgatlı gazetecilerimiz olmak üzere, bütün basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özge Özder İrem Derici Oğuzhan Koç
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Samet Aybaba Mustafa Yumlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Türk Endonezya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 15:00:11. #1.15#
title