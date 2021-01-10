10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Polat, mesajında, bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesinin zor bir hızda geliştiği dönemde, medyanın hayati bir önem taşıdığını belirtti.

Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığını vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Bu dönemde gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Basın mesleğinin etik ve ahlak kuralları doğrultusunda, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevini özverili bir şekilde yerine getiren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarafsız ve dürüst habercilik ilkesi ile vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi vazifesini, gece gündüz demeden, fedakarca yerine getirebilmek için çalışan başta Yozgatlı gazetecilerimiz olmak üzere, bütün basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul