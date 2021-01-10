10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:40
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasında gazetecilerin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Medya kuruluşlarının bu sorumluluğun bilincinde olarak, birlik ve beraberliğin pekişmesine katkılarını sürdüreceğine inandığını vurgulayan Kendirli, "Bizler her zaman olduğu gibi doğru ve tarafsız habercilik yapan ve meslek etiğinden taviz vermeden çalışan basın yayın kuruluşlarımızı takdirle takip ediyoruz. Her zaman toplumun yanında yer alan başta doğru ve ilkeli haber alınmasına gönül veren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlhan ise çeşitli zorluklar, doğal afetler, yaşanan olaylar, dünyadaki diğer güncel haberleri ya da gelişmeleri anbean aktaran medya çalışanlarının her daim demokrasinin gelişmesine büyük katkılarının bulunduğunu vurguladı.

İlhan, "Tüm yasaklamalara, adaletsizliklere, haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşın toplumun hem ülke hem de dünya üzerinde olup biten her şey hakkında gerçek, yansız ve doğru habere ulaşması adına yılmadan, yorulmadan mesleklerini en iyi şekilde ortaya koymayı sürdüren tüm basın emekçilerinin ?10 Ocak? Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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