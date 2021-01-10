10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ergun, mesajında, kamuoyunun doğru ve güvenilir haber almasında basına büyük görev düştüğünü belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gürer ise "Bugünden başlayarak bundan sonraki her günün, gazetecilik mesleğindeki sorunların çözüldüğü, ülkemizde gerçek manada gazeteciliğin yapılabildiği günlere vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Özdemir de basın mensuplarının toplumun bilgilendirilmesinden ziyade kentlerin gelişiminde de önemli bir katkı sağladığını vurgulayarak, ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde görevlerini başarıyla yürüten tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav