10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:41
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ergun, mesajında, kamuoyunun doğru ve güvenilir haber almasında basına büyük görev düştüğünü belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gürer ise "Bugünden başlayarak bundan sonraki her günün, gazetecilik mesleğindeki sorunların çözüldüğü, ülkemizde gerçek manada gazeteciliğin yapılabildiği günlere vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Özdemir de basın mensuplarının toplumun bilgilendirilmesinden ziyade kentlerin gelişiminde de önemli bir katkı sağladığını vurgulayarak, ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde görevlerini başarıyla yürüten tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Meghan Markle Seren Serengil İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ömer Bayram Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 14:47:58. #1.15#
title