10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:13
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Adana'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Adana'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek basın mensuplarına karanfil dağıttı.

Basının önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Elban, "Basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan ve zamana karşı yarışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

???????Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir ve basın mensupları, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra gazeteciler, Adana Sanatçılar Parkı'ndaki Basın Anıtı önünde bir araya gelerek saygı duruşunda bulunup, anıta çelenk bırakarak meşale yaktı.

Burada konuşan Esendemir, basın sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde olumsuz etkilendiğini belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen gazetecilerin çalışmalarına ve mücadelelerine kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel İrem Derici Kate Middleton İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 14:16:27. #1.15#
title