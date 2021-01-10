10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, gazetecilerin demokrasilerin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.

Gazetecilerin, mesai mefhumu gözetmeksizin etik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını aktaran Yıldırım mesajında, "Yalnızca doğru haber yapmak için gecesini gündüzüne katan tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu nice güzel yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın da yayımladıkları mesajlarla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı