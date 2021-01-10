10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:34
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirtti.

İletişimin en etkili taşlarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve sesini duyurmasında en etkili araç olduğunu aktaran Aslan, şu ifadelere yer verdi:

"Kamusal görev yapan basın, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve dili olan, milletimizin bilgi edinme ve haber alma ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına sebep olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şartlarda, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız, doğru, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde halka aktarmak, basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almak da vatandaşın en doğal hakkıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken yaşamını yitiren basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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