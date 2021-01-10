10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:06
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beyoğlu mesajında, gazetecilerin kamuoyunu aydınlatma adına vicdani ve ahlaki bir sorumluluk üstlendiğini ve ilkeli gazeteciliğin halkı doğru bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak için fedakarca görev yapan, sorumluluğunun bilinciyle mesleğini icra eden medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Evrensel, vicdani ve ahlaki değerleri esas alan güçlü bir gazeteciliğin varlığını önemsiyoruz. Eleştiri elbette olmalı, yapılan yanlışların üzerine gidilerek kamuoyu ile paylaşılmalı. Ancak bunlar yapılırken yapıcı ve çözüm odaklı bir dil kullanılması önemlidir. İftira, yalan ve hakaret içeren yayınlar olmamalı. Gerçeğin peşinde koşan gazetecilere her zaman ihtiyaç vardır. Bu hususta manipülasyon ve algı içermeyen, hakikati dile getirme amacı taşıyan her türlü eleştiriye sonuna kadar açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile kamuoyunu aydınlatma adına her türlü fedakarlık ve özveriyi üstlenerek görev yapan basınımızın gününü kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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