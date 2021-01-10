10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:22
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Giresun Valisi Enver Ünlü, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ünlü, mesajında, gazetecilerin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik ettiğini belirtti.

Toplumun gereksinim duyduğu haberleri üreten gazetecilerin, tanık oldukları olayları ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak doğru, tarafsız ve kişilik haklarına saygı göstererek aktardıklarına vurgu yapan Ünlü, bunlardan dolayı içinde bulunulan iletişim çağının en önemli mesleklerinden biri olduğunu kaydetti.

Mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarının yanında hem koronavirüs salgınıyla mücadele edip hem de mücadeleye katkı sağlayan gazetecilerin, her türlü meşakkat içerisinde görevlerini özveriyle sürdürdüklerini bir kez daha ispatladıklarına vurgu yapan Ünlü, şunları kaydetti:

"Bu haliyle halkın gözü, kulağı ve sesi olarak önemli bir kamu hizmetini yerine getiren, demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında katkıları bulunan ve zaman mefhumu gözetmeden büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini bizler için harcayan basın emekçilerimizin gayretleri her türlü takdirin üzerindedir."

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise mesajında, gazetecilerin halkın sesi olduğunu belirtti.

"Güçlü bir toplum olma yolundaki en önemli basamaklardan birisi de gazetecilik mesleğinin güçlü olmasına bağlıdır." ifadesini kullanan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Halk adına gözlemleyip kamuoyuna taşıyan, bunu yaparken zamanından, ailesinden fedakarlıkta bulunan ve adeta kamu görevlisi olarak kutsal bir görevi yerine getiren, toplumun sesi olan değerli basın çalışanlarının bu anlamlı günlerini kutluyor, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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