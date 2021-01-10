10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:16
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Altuğ, mesajında, gazeteciliğin, kamu hizmetini yerine getiren, zaman gözetmeksizin büyük fedakarlıklarla kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş bir meslek olduğunu vurguladı.

Basının, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu ifade eden Altuğ, "Dünyadaki gelişmeleri iyi okuyan, halkı doğru ve eksiksiz bilgilendiren, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sağlayan medya, demokratik toplumun da olmazsa olmazıdır. Özellikle yerel basınımız, ilimizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirmekte, vatandaşlarımızla kurumlar arasında köprü görevi görerek ilimizin ekonomik, kültürel, sosyal gelişiminde etkin rol üstlenmektedirler." açıklamasında bulundu.

Altuğ, gazetecilerin pandemi sürecinde de yaptıkları haberlerle toplumsal duyarlılığa katkıda bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Pandeminin her sektörü olduğu gibi yerel basınımızı da ciddi manada etkilediğinin farkındayız. Bu zor dönemde göstermiş oldukları mücadeleden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. En önemli kurumsal paydaşlarımız arasında yer alan basın mensuplarımızın her zaman yanındayız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, vefat eden basın mensuplarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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