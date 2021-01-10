10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.

Basının demokrasinin temel taşlarından olduğunu aktaran Ilık, demokrasinin korunması için basının önemli bir görev üstlendiğini bildirdi.

Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle Kırklareli'mizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım."

Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen İl Başkanı Karanfiler

Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karanfiler, mesajında, insanları doğru bilgi ve güvenilir haberle buluşturmak için zor şartlarda gösterdikleri çabayla demokratik hak ve özgürlükler alanının daha da genişlemesine, güçlenmesine hizmet eden gazetecilerin her türlü takdir ve teşekkürü hak ettiklerini belirtti.

Basın mensuplarının yorucu bir tempoda görev yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade eden Karanfiler, mesajında şunlara yer verdi:

"İnsan hakları ve hürriyetinin kullanımı açısından basın hürriyeti önem taşımaktadır. Düşünce, inanç, kanaat ve ifade özgürlüğü ancak basın hürriyetiyle mümkün olabilir. Gerçeklerin haber olmadığı yerlerde insanlar doğrudan mahrum, yalana mahkum olurlar. Bugün, birçok konuda bazı yayın organlarında sağlıklı haberlerin çıkmamasının sebebi, kasıtlı haber anlayışıyla zihinlerin perdelenmesidir. Bu nedenle, bütün medya mensupları yalnızca olanın olduğu gibi anlaşılmasına ve aktarılmasına aracılık etmelidir.

Dünyanın birçok yerinde basın emekçileri, başta sosyal güvence imkanları olmak üzere, güvenli, sağlıklı çalışma imkanından yoksundur. Aldıkları ücret, insanca yaşama şartlarını sağlamada yetersizdir. Her 10 Ocak'ta siyaseten veya iyi dileklerle gazetecilerin daha insani hak ve çalışma şartlarına sahip olmaları yönündeki yapılan açıklamalar, genellikle güzel bir temenni olarak kalmakta, sorunlar ertelenmektedir.???????"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran