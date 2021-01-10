10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:18
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Altındal, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran ve muhabirlerin gazeteciler gününü kutladı.

Basın mensuplarının vatandaşların doğru haber alması için fedakarca çalıştığını belirten Altındal, gazetecilerin toplumun bilgilenmesinde önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Basın çalışanlarının salgın döneminde de çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Altındal, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Baran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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