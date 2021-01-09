10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

09.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:40
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alper, mesajında, gazetecilerin çok önemli bir görev üstlendiğini ve kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız haber alması için gecesini gündüzüne katarak çalıştıklarını belirtti.

Gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü tebrik eden Alper, mesleki ilkelerin verdiği sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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