10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, hürriyet ve bağımsızlığın en anlamlı ifadesi olan demokrasi kültürünün ayrılmaz bir parçası olan basının, toplumun görüş ve taleplerini dile getirmek suretiyle gelişmenin ve ilerlemenin de en etkili unsurları arasında yer aldığını bildirdi.

Günümüzde iletişim ve haberleşme imkanlarının en üst seviyede insanlığın hizmetine sunulduğunu belirten Gürel, "Basın ve yayın kuruluşlarımızın saygıdeğer mensupları hukuk, insan hakları ve insani değerler ile hak ve özgürlükler temelinde sorumluluk bilinciyle ve doğru habercilik düsturuyla halkımızın sesi ve nefesi olarak bu önemli ve ulvi kamu hizmetinin icrasında özveri ve fedakarca görev yapmaktadırlar." ifadesini kullandı.

Gürel, tüm basın ve yayın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Erol Serin, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu