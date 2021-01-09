10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında, basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün, demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirti.

Halkın düşüncesinin, hissiyatının, sevinç ve üzüntüsünün basın aracılığıyla gün yüzüne çıktığını ifade eden İba, basın mensuplarının demokrasinin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğin korunmasında, huzur ve güven ortamının sağlanmasında önemli bir payı bulunduğunu kaydetti.

Gazetecilerin görüş ve tespitlerine önem verdiklerini, özveri ve gayretle toplumun doğru, güvenilir ve tarafsız bir biçimde haber alması için basın mensuplarının kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İba, şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın tarafsız, eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesinde kilit rol oynayan basınımızın değerli emekçilerinin gününü tebrik ediyorum. Gazetecilik, halkın gözü ve kulağı olan, kamuoyu bilincini arttıran önemli bir meslektir. Elinde fotoğraf makinesi veya kamerası ile haber peşinde koşan muhabirden sayfasını tasarlayan grafikere, haberini montajlayan video editörüne kadar tüm basın çalışanları gerçekten önemli bir işe imza atmaktadır. İçinde bulundukları şartlar ne olursa olsun görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir.

Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olan, büyük bir gayretle çalışan fedakar gazetecilerimize Edirne'mize katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyor, şehrimizde faaliyet gösteren ulusal ve yerel basınımızın temsilcileri başta olmak üzere tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Bugüne kadar görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel