10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın milletin müşterek sesidir" sözünün anlamını çok iyi bildiklerini, çalışmaları bu ilke doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti.

Çakır, yaptığı açıklamada, Samsunlu gazeteciler olarak halkın bilgi doğru bilgi edinmesi için çalıştıklarını aktardı.

Cemiyet çatısı altında birliktelik sağladıkları tüm meslektaşlarının sadece halkın doğru haber alma hakkı için mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Çakır, "Bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın milletin müşterek sesidir' sözünü ilke edinmiş durumdayız. Başka hiçbir hak veya menfaat talep etmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Meslekte yaşanan işsizlik sorununa dikkati çeken ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Çakır, "Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, hür ve bağımsızlığımızın korunmasında belki de en önemli görevi üstelenen basın kolunda yaşanan işsizlik boyutu, hepimizi derinden üzmeye devam etmektedir. Halkın gözü, kulağı olmaktan başka amaç taşımayan çok sayıda meslektaşımız, özellikle son yıllarda işlerini kaybetmek zorunda kalmışlardır." açıklamasında bulundu.

Meslek kolunda yaşanan istihdam daralmasının bir an önce sona ermesini umut ettiklerini dile getiden Çakır, şunları kaydetti:

"Basın çalışanlarının çalışma koşulları ve güvencelerinin bir an önce düzeltilmesi, kanunlardan kaynaklanan sıkıntılarının giderilmesi aciliyet taşımaktadır. Tüm basın çalışanlarının meslek hakları korunmuş olarak özgür bir ortamda, gelecek kaygısı taşımadan çalışmasını istiyoruz. Bu yönde atılması gereken tüm adımların bir an önce atılmasını, yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Bu vesileyle her türlü zorluklara karşın gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden görevlerini yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün