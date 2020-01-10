10.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:10

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Benli, mesajında, gazetecilerin kamuoyunun bilgilendirilmesinde tarafsız, doğru, ilkeli, dürüst ve yapıcı habercilik anlayışıyla zor şartlar altında mesleklerini icra ettiğini belirtti.

Gazetecilerin aynı zamanda vatandaşlarla kurumlar arsında köprü görevi üslendiğini vurgulayan Benli, şunları aktardı:

"Demokrasimizin ilerlemesine fikir ve düşünce özgürlüğünün gelişmesine katkıda bulunan, şeffaflık ve tarafsızlığı şiar edinen, yapıcı eleştirileriyle hizmetlerimize ivme kazandıran, milli birlik ve beraberlik şuuruyla ülkemizin huzuru adına sağlam bir irade ortaya koyan, özverili, gayretli ve yürekli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener ise kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir şekilde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden zor şartlar altında uğraş veren basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA