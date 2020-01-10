10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Karabük'teki gazeteci cemiyetleri tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

10.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:16
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

'teki gazeteci cemiyetleri tarafından dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'ndaki törende, Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ve yönetimiyle Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu ile yönetimi Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA
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