10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Edirne'de görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

10.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:52
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Valisi , dolayısıyla Edirne'de görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Canalp, kentteki bir tesiste düzenlenen buluşmada gazetecilerle sohbet etti.

Basın mensuplarının günlerini kutlayan Canalp, gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

Toplantının ardından Canalp ve gazeteciler anı fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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