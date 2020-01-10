10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Edirne Valisi Ekrem Canalp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Edirne'de görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Edirne'de görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Vali Canalp, kentteki bir tesiste düzenlenen buluşmada gazetecilerle sohbet etti.
Basın mensuplarının günlerini kutlayan Canalp, gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.
Toplantının ardından Canalp ve gazeteciler anı fotoğrafı çektirdi.