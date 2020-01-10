10.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatı haberleştirerek ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi etkileşim sağlayan gazetecilerin önemli bir görev ifa ettiklerini belirtti.

Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin yasal hak ve yükümlülüklerinin çerçevesini çizen 212 sayılı Basın İş Kanunu'nun kabul edilişinin 59. yılına girildiğini bildirdi.

Gazeteciler için hayati önemi haiz yasanın kabul edilişinin yıl dönümü vesilesiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Şentop, hayatı haberleştirerek ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi etkileşim sağlayan gazetecilerin önemli bir görev ifa ettiklerini vurguladı.

Dijital teknolojinin gelişip yaygınlaştığı süreçte çalışma şartları ve platformları giderek değişen gazetecilerin, buna rağmen görevlerini büyük bir gayret ve fedakarlıkla yerine getirmeye çalıştıklarının altını çizen Şentop, "Şartlar değişse de hak ve hürriyetlerin korunması, demokrasinin yaşatılması konusunda da sorumluluk sahibi olan gazetecilerin habercilik görevlerini bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmelerinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin temel şartı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, dünyada ve Türkiye'de meydana gelen olayları haberleştirme görev ve sorumluluğunu üstlenen gazeteciler için daha iyi bir gelecek temennisinde bulundu.

Kaynak: AA