10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:02
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Büyükşehir Belediye Başkanı , 10 Ocak Çalışan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için çalışan, hemşehrilerimizin alma hakkını gözeterek fedakarca görev yapan, şehrimizin sesi, eli, kulağı olan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Görevi başında hayatını kaybeden basınımızın kıymetli temsilcilerini rahmetle anıyor, tüm basın mensuplarımıza sağlıklı bir ömür ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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