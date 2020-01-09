09.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:30

AK Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalık, mesajında, gazeteciliğin, günümüzün en dinamik mesleklerinden biri olduğunu belirterek, "Basınımız, görevini yerine getirirken tarafsız, toplumsal ve milli duyarlılığı ön planda tutmaları, kişi haklarına ve özel hayata saygı, doğru ve tarafsız haber verme ilkelerinden asla taviz vermemelidirler. Bu anlamda, Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bülent Tüfenkci ise mesajında, basın yayın kuruluşları ve gazetecilerin, demokratik toplumlarda en temel ihtiyaçlardan biri olan halkın haber alma ihtiyacını karşıladığını aktardı.

Doğru, tarafsız, objektif, ilkeli ve basın meslek kurallarına uygun yapılan bir gazeteciliğin toplumun gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağladığını bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Ancak unutulmamalıdır ki ilkeli bir gazetecilik, bilgilendirme ve haberdar etme konusundaki basın gücünü, farklı amaçlarla kullanmamayı, hak ve özgürlüklere saygılı olmayı ve toplumsal sorumluluğu ön planda tutmayı gerektirir. Türk basını ulusal ve yerelde geçmişten günümüze kadar çok önemli bir gelişme göstererek sorumluluklarını başarıyla yerine getirmektedir."

Kaynak: AA