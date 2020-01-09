09.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:12

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şube binasında düzenlenen etkinlikte gazetecilerin gününü kutlayan MÜSİAD Şırnak Şubesi Başkanı Yusuf Bilin, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını söyledi.

Gazetecilerin her türlü zorluğa rağmen haberi en doğru şekilde tüm dünyaya ulaştırmaya çalıştığını belirten Bilin, her zaman gazetecilerin yanında olacaklarını kaydetti.

Etkinlik sonrası programa katılan basın çalışanlarına plaket verildi.

Kaynak: AA