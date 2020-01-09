09.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:54

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, basın ve yayın organlarının, her zaman demokrasinin en temel taşlarından biri olduğunu bildirdi.

Geleceğin, toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmesi, bugünün iyice anlaşılmasına ve geçmişin de bilinmesine bağlı olduğunu belirten Gürel, "Doğru bilgilendirme, tarafsızlık ve kişilik haklarına saygı gibi birçok ulvi değeri içinde barındıran gazetecilik mesleği bugünün ve geçmişin anlaşılmasında bu önemli işlevi tarih boyunca sürdürmüştür. Bu sebeple, gazetecilik mesleğinin tarihi insanlık tarihi ile eş tutulmaktadır." ifadesini kullandı.

Gürel, gazetecilerin dünyadaki hızlı gelişim ve değişimin vatandaşlarla paylaşılmasında gece gündüz demeden görev yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu vesile ile bu ulvi mesleği Karabük'ümüzde icra eden basın ve yayın kuruluşlarımızın çok değerli mensupları nezdinde tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte mutluluk, sağlık ve başarılar temenni ederken; görevi başında şehit olmuş ya da ebediyete irtihal etmiş olan kardeşlerimizi de rahmet ve saygıyla anıyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Dursun Doğan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: AA