09.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:18

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu ve Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turpçu, mesajında, gazeteciliğin zor ve aynı zamanda en fazla hareketlilik gerektiren meslek olduğunu belirtti.

Kırşehir'in hak ettiği yere ulaşması için basın kuruluşlarının önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Turpçu, "Doğru haber verme, tarafsız ve kamuoyuna yol gösterici değerler sunma, gazeteciliğin temel prensipleridir. Kırşehir kamuoyunun en önemli parçalarından birisi olan gazeteciler, her alanda kentin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sait Yanık ise, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından birisinin gazeteciler olduğunu dile getirdi.

Halkın bilgi alması ve kamuoyunun bilinçlenmesinde hayati öneme sahip gazetecilerin mesleğini zor ve çeşitli mücadeleler içinde yaptıklarını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle 'Basın milletin müşterek sesidir.' Halkın bilgilendirilmesinde gece gündüz demeden emeğini esirgemeyen, her koşulda, sorumluluk bilinci içerisinde görevini yerine getiren tüm gazetecilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Özlük hakları ve kazanımlarının daha da artacağı ümidiyle tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA