09.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:56

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, Çalışan Gazeteciler Günü'nün 10 Ocak 1961'de 212 sayılı kanun kapsamında basın mensuplarının haklarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe girmesinden bu yana kutlandığını belirtti.

Gazetecilik mesleğinin büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan değerli bir meslek olduğunu aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz bir yandan toplumumuzu gelişen olaylar karşısında bilgilendirirken aynı zamanda halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini de yerine getirmektedirler. Gerçekleştirilen özverili çalışmaların ve başarıların geniş kitlelere ulaştırılmasında, ilgi ve odak noktalarının ilimize çekilmesinde basınımızın büyük gayretleri ile olumlu katkıları aşikardır. Bu noktada ülkemizin ve şehrimizin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkı sağlayan basın mensuplarımızın üstlenmiş olduğu sorumluluk, fedakarlık ve emek çok değerlidir. İlimizde turizm, ekonomi ve diğer alanlarda yaşanan olumlu gelişmeler, sizlerin sağladığı katkının en açık göstergesidir. Bu sebeple siz değerli basın mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.?

Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizde ve ülkemizde faaliyet gösteren basınımızın saygıdeğer temsilcilerinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

Kaynak: AA