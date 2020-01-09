09.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:18

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karataş, mesajında, gazetecilerin zor şartlara rağmen kamuoyunun aydınlatılmasında ve doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Gazetecilerin büyük özveri içerisinde çalıştığına dikkati çeken Karataş, şunları kaydetti:

"İlimizde görev yapan basın mensuplarımız, yaşanan gelişmeleri doğru ve tarafsız şekilde haberleştirerek kamuoyunun bilgilenmesine katkı sağlamaktadırlar. Bu duygu ve düşünceler ile görevi başındaki değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, ayrıca görevlerini fedakarca yerine getirirken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımıza da Yüce Allah'tan rahmet dilerim."

Kaynak: AA