09.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:32

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanoğlu, mesajında, gazetecilerin, halkın bilinçlenmesi, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Kamuoyunun bilgilendirilmesinde, toplumu aydınlatan basın mensuplarının önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini ifade eden Tanoğlu, şunları kaydetti:

"Halkın bilinçlenmesi, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenen basın çalışanları, bu görevlerini farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla yerine getirmektedirler. Zor şartlarda çalışan ama tüm zorluklara rağmen toplumun haber alma özgürlüğü için mücadele eden basın emekçileri, bu görevleriyle çok sesliliğe katkı sağlamakla birlikte, aynı zamanda demokrasinin sağlıklı işlemesinde de önemli bir rol üstlenmektedirler."

Kaynak: AA