08.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:32

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "İnsanların, çağımızın vazgeçilmezi teknolojiyi kullanarak bireysel haber üretmeye ve yaymaya çalışması, gazetecilerin doğru habere ulaşmalarını ve bunu kitlelere ulaştırmalarını daha da önemli bir noktaya getirmiştir" dedi.



Haber ve bilginin anlık üretilerek, yenilendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dünyanın her yerinden artık takibini yapamadığımız kadar çok habere ulaşmamız mümkün. Önemli olan bunların hangilerinin doğru, tarafsız ve gerçek olduğudur. Bu da, bizlere en doğru haberi ulaştırmaya çalışan basın mensuplarımızın omuzlarındaki yükü daha da artırmıştır" ifadelerine yer verdi.



Prof. Dr. Dağlı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin devamlılığı için basına verdiği önemi "Türkiye basını, milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır" sözleriyle ifade ettiğini kaydetti.



"SANKO Üniversitesi olarak, kurulduğumuz günden itibaren destekleriyle daima yanımızda olan, halkımıza kendimizi anlatmamızda büyük katkı sağlayan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, basın şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" diyen Prof. Dağlı, gazetecilere sağlıklı, mutlu ve başarılı gelecek temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA