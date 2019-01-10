Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, basının demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Eken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir restoranda kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, demokrasinin temel taşlarından birisi olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu dile getiren Eken, "Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir." dedi.

Eken, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Bu kapsamda ülkemizde, bölgemizde ve ilimizdeki gelişmelerin doğru şekilde algılanıp yorumlanması ve halkımızın bilgilendirilmesinde yerel gazetelerin de etkin bir rolü bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA