Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve AK Parti Yıldızeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sabit Karakaş, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Öztürk, ziyarette, gazetecilerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi.

Mesai mefhumu gözetmeksizin görevini yapan gazetecilere başarı dileyen Öztürk, "Çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok zor bir görevi vardır. Bu duygularla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray ise gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğuna vurgu yaptı.

Gece gündüz demeden, her iklim şartında halkı bilgilendirmek adına haber peşinde olan gazetecilerin günlerini tebrik eden Demiray, "Vatandaşlarımızın haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarıyla yerine getirmekte olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da vatandaşları bilgilendirme adına önemli bir kamu görevini yerine getiren gazetecilerin günlerini kutladı.

AK Parti Yıldızeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sabit Karakaş ile İlim Yayma Cemiyeti Sivas Şubesi üyeleri de AA Sivas Bürosu'nu ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA