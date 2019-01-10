Vali Bilal Şentürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bilecik ve ilçelerinde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

Şentürk, Polisevi'nde basın kuruluşlarıyla buluştuğu etkinlikte, Bilecik'te görev yapmanın kendisine önemli sorumluluklar yüklediğini belirterek, kente hizmet etmeye geldiğini vurguladı.

Görev sonunda alıp götüreceği sadece hatıraların ve hizmetlerin olacağını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:



"Vicdanımızla, bilgimizle ve tecrübemizle, kamu yararını üstün tutarak vatandaşımızın refah ve huzurunu sağlama gayreti içinde olacağız. Basın mensupları ile kamu yararı ortak paydasında buluşmak istiyoruz. İdarecilerin bulunduğu yere heyecan katması gerekir. Burada zaten bir kabiliyet var ve buradaki potansiyeli harekete geçireceğiz. Bilecik'te bir heyecan oluşturabiliyorsak, kamu kurumlarını diri tutup, etkili verimli şekilde çalıştırabiliyorsak, ekonomik, kültürel, sosyal her alanda potansiyelleri harekete geçirebiliyorsak başarımız o olur."

Etkinliğe, basın mensuplarının yanı sıra Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seviye Beyli de eşlik etti.

Kaynak: AA