10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında basın, yayın ve medya mensuplarının günlerini tebrik etti.

Vali Yıldırım, basının demokratik bir ülke için vazgeçilmez unsurlardan biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmakta olduklarını hep beraber müşahide etmekteyiz.

Ülkemizin ve Tekirdağımız'ın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerini takdirle karşılarken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım."

Kaynak: AA