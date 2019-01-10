Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Kesimoğlu, mesajında, bağımsız ve özgür basının demokratik bir hukuk devletinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin fedakarlık ve özveri isteyen, büyük sorumluluk gerektiren, önemli bir meslek olduğunu bildiren Kesimoğlu, mesajında şunlara yer verdi:

"Zor şartlarda görev yapan, tarafsızlığı ilke edinmiş, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamada çok önemli bir görev üstlenen basın çalışanları özgür basının olmazsa olmazıdırlar. Birçok zorluğa göğüs gererek gecesini gündüzüne katıp, yaz kış, sıcak soğuk, tehlikeli tehlikesiz demeden canla başla çalışan basın emekçilerimiz başımızın tacıdırlar. Kendilerine bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye hazırız."

Kaynak: AA