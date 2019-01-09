Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sekmen, mesajında, kamuoyunun haber alma hürriyetini sağlayan Türk basınının vatandaşların gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirtti.

Kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini temenni eden Sekmen, şunları kaydetti:

"140 yılı aşkın süredir ülkemizin en etkin basın tarihine sahip olan Erzurum medyası, kadim şehrimizde kentimize sahip çıkma, kent kültürünü oluşturma ve koruma noktasında da bizlere ve toplumumuza ortak bir bilinç aşılamaktadır. Bu nedenle medya sade bir iletişim vasıtası değildir. Medya toplumun ve şehirlerin de aynasıdır. Anadolu'nun en önemli Bab-ı Alisi'ne sahip olan Erzurum basını, Osmanlı'dan günümüze kadar ülkemizde demokratikleşme hareketini başlatarak milli mücadele döneminde de halkın sesi olmuştur."

Sekmen, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA