Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisinin de gazeteci olduğunu hatırlatarak, meslekle ilgili her şeyi hatırladığını kaydetti. Türel, "Mürekkep kokusunu bilen, tipo baskıdan ofset, rotatif baskıya kadar her evrede bu mesleği yapan bir meslektaşınız olarak her dönemin kendi koşullarını doğurduğunu çok iyi biliyorum. Bugün ise bilgiye ulaşmanın geçmişe nazaran çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Globalizm tanımı içine sığdıracağımız yeni bir gazetecilik kavramı var. Bu kavram bizleri dünya ile entegre olmaya zorluyor. Bu bakımdan bilgiye ulaşmanın kolay olmasının yanında doğru ve gerçek bilgiye ulaşmanın önemli olduğu ilkesi bu dönemin mottosu haline gelmiştir. Sizlerin dijital medyanın hakim olduğu bu dönemde doğru ve gerçek bilgiyi vermek için gösterdiğiniz çaba ve emekleri takdir ediyorum" dedi.

"Güzelliğini ben de yaşıyorum"

Türkiye'nin Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi tek Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın kendisine gurur verdiğini ifade eden Türel, gazetecilik mesleğinin gelişme sürecinde yaşanılan tüm zorlukların hep birlikte aşıldığının altını çizdi. Türel, "Mesleğim olan gazetecilik, benim için her zaman büyük bir övünç ve onur kaynağı olmuştur. Gazetecilik bugün yürütmekte olduğum Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığımda da bana büyük bir katkı sağlamıştır. Muhabirlik, köşe yazarlığı, gazete ve medya yöneticiliği, gazete sahipliği yapmış; basın sektörünün içinden gelen bir meslektaşınız olarak, bugünün anlamını ve güzelliğini ben de yaşıyorum."

Böcek: "Saldırılara maruz kalabilmektedirler"

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gazetecilerin çok önemli görevler üstlendiğine dikkat çekerek, "Gazeteciler fiziki şartların zorlukları bir tarafa, zaman zaman icra etmiş oldukları görevin hassasiyetinden dolayı hukuki yaptırımlara, cezai takibata veya kişisel saldırılara maruz kalabilmektedirler. Mesai kavramı olmaksızın her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerin, halkı bilgilendirmek adına verdikleri bu zorlu mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Bu nedenle gazetecilik mesleğine emek ve gönül veren tüm değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA