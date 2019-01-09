Edirne Valisi Ekrem Canalp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, gazetecilerin gece gündüz demeden vatandaşları bilgilendirme adına görev yaptığını belirtti.

Türkiye'de gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaya başlandığını hatırlatan Canalp, şunları kaydetti:

"Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında bilgi akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletimizin vicdanına ses olmaktadırlar.



Gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak; vatandaşlarımızın kesintisiz bilgi almasını sağlayıp aynı zamanda da Edirnemizin tanıtımına büyük katkı sunan tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice senelere sağlık, mutluluk ve başarılarla erişmelerini dilerim."

Başkan Gürkan'ın mesajı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilerin toplumun aydınlanmasında rol aldığını belirtti.

Mesajında, doğru bilgiye insanlık var olduğu günden bu yana ihtiyaç duyulduğunu belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Toplumun gözü, kulağı ve dili olan gazeteciler yıpratıcı ve zor şartlara rağmen, üstün bir çabayla kamuoyuna hizmet etmeye devam etmektedir. Hiç kuşkusuz ki, bu mesleği kendine ilke edinmiş olan gazeteciler, ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde görevlerini başarıyla yürüterek halkın haber alma hakkını sağlamakta, kamu yararını göz önünde tutarak; dünyada, ülkemizde, bölgemizde ve şehrimizde meydana gelen olaylar hakkında halkımızı bilgilendirmektedir.

Gece-gündüz demeden sorumlu gazeteci anlayışıyla hareket eden basın mensuplarını her geçen gün zorlayan çalışma koşullarının biran önce iyileştirilmesi gerekmektedir. Basın emekçiliği hiç kuşkusuz ki zor ama bir o kadar da saygın mesleklerin arasındadır."

CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilerin kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Bağımsız basının demokrasilerin vazgeçilmesi olduğunu belirten Pekcanlı, zor şartlarda haber üreten gazetecilerin günlerini kutladı.

Kaynak: AA