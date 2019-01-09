Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, gazeteciliğin toplumu doğru bilgilendirme, sorumluluk ve davranış oluşturma bakımından etkin ve etkili bir meslek olduğunu bildirdi.

Yazıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kamu yararı gözeterek doğru habercilik prensibini benimseyen, görevini etik ilkeler çerçevesinde yerine getiren basının, demokrasinin varlığı ve sürdürülebilirliği bakımından önemli kurumlardan biri olduğunu belirtti.

Basının, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Balıkesir'in hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Gazetecilik, toplumu doğru bilgilendirme, sorumluluk ve davranış oluşturma bakımından etkin ve etkili bir meslektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir.' özdeyişi, güçlü ve ölümsüz bir sözdür. Basın milletimizin ortak sesidir. Esas olan gazetecilerimizin gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalarıdır. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Bu yaklaşımın halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi, basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır."

Kaynak: AA