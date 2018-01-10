AMASYA(AA) - Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üçok, mesajında, tüm basın emekçilerin gününü kutlayarak, gazetecilik mesleğinin meşakkatli, oldukça sorumluluk ve özveri isteyen bir meslek grubu olduğunu ifade etti.

Tarafsız ve doğru bilgiye ulaşmada, en etkili aracın basın olduğuna işaret eden Üçok, şunları kaydetti:

"Basın, milletimizin gözü, kulağı ve ortak sesidir. Aynı zamanda kamuoyunun da vicdanını temsil eden basın mensuplarımız, bölgemiz ve ülkemizdeki gelişmelerin doğru şekilde yorumlanarak, halkımıza aktarılmasında büyük emek harcamaktadırlar. İlçemizin sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de görev yapan tüm basın mensuplarının katkısı büyük olmaktadır."