AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Çalışan gazetecilerin daha rahat, daha kolay, daha açık ve şeffaf ortamda, daha iyi imkanlarla habere kavuşması için bizim işimiz öncelikli olarak sizin işinizi kolaylaştırmak." dedi.

Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin, AK Parti'yi takip ederken işlerini daha kolay yapabilmeleri için çaba göstermeye devam edeceklerini belirten Ünal, "Çalışan gazetecilerin daha rahat, daha kolay, daha açık ve şeffaf ortamda, daha iyi imkanlarla habere kavuşması için bizim işimiz öncelikli olarak sizin işinizi kolaylaştırmak. Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Ünal, daha sonra gazetecilerle sohbet etti, bazı hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.