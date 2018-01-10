CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AK Parti iktidarları döneminde özgür basının ortadan kalktığını belirterek, "Türkiye'de gazeteciler özgür değil, istediğini yazamıyor, yazdığı takdirde bir sabah ansızın gözaltına alınabileceğini düşünüyor. AK Parti'ye sesleniyorum, gazetecilik suç değildir, gazeteciliği suç olarak görmekten vazgeçin." dedi.

Yarkadaş, TBMM'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantının başında çalışan, çalışamayan tüm gazetecilerin gününü kutlayan Yarkadaş, özgür basının önemine işaret etti.

"Cezaevlerinde 180'e yakın gazetecinin tutuklu olduğu bir ülkede, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamanın belki de pek bir anlamı yok." diyen Yarkadaş, hazırladığı basın özgürlüğü raporundaki 2017 yılına ilişkin verileri aktardı.

Raporu, partisinin cezaevinde bulunan kendisi de bir gazeteci olan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ithaf ettiğini vurgulayan Yarkadaş, Berberoğlu'nun biran önce özgürlüğüne kavuşması dileğinde bulundu.

AK Parti iktidarları dönemlerinin özgür basın ve gazeteciler açısından son derece kötü olduğunu savunan Yarkadaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti iktidarları döneminde gazeteciler mesailerinin çoğunu adliye koridorlarında geçirmektedir. Bizler bu davaları izliyor, meslektaşlarımızın nasıl komik suçlamalarla yargılandıklarını görüyoruz. İktidar elinde tuttuğu olanaklarla muhalif basın organlarının yaşamasına da izin vermemektedir. Türkiye'de gazeteciler özgür değil, istediğini yazamıyor, yazdığı takdirde mahkemeye çıkarılabileceğini, bir sabah ansızın gözaltına alınabileceğini düşünüyor. Buradan AK Parti'ye sesleniyorum. gazetecilik suç değildir, gazeteciliği suç olarak görmekten vazgeçin."

CHP'li Kılıç'ın Bakan Soylu ile fotoğrafı

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yarkadaş, partisinin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafını paylaşması ve buna gelen tepkilerle ilgili soru üzerine, fotoğrafın uyuşturucu ile mücadele konusundaki bir toplantı sırasında çekildiğini bildirdi.

AK Parti'nin siyaseti bir kutuplaşma içine soktuğunu, bunun sonucu olarak da bir belediye başkanı ile içişleri bakanının aynı fotoğraf karesinde yer almasının bile tartışmaya yol açtığını kaydeden Yarkadaş, ülkenin bu ayrıştırıcı iklimden kurtulması gerektiğini belirtti.

Yarkadaş, "Bu fotoğrafın bu kadar tartışma yaratmasını doğru bulmadım. Belki fotoğrafın üzerine hangi toplantıda çekildiği yazılsaydı bu derece tartışma yaratmazdı." diye konuştu.

"Bahçeli, AKP'nin eş genel başkanıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 yılı cumhurbaşkanı seçimine ilişkin aday açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yarkadaş, şunları söyledi:

"Bahçeli, henüz AKP Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıklamadan, AKP'den hızlı davranarak adayının Erdoğan olduğunu söylemiştir. Bahçeli, AKP'nin eş genel başkanıdır. AKP'yi şu an Bahçeli yönlendirmekte ve yönetmektedir. Bugün de iki eş genel başkan sarayda görüşerek, 2019'a ilişkin perspektiflerini ortaya koyacaklardır. Aslında Erdoğan, Bahçeli'den kurtulmaya çalışmaktadır. Erdoğan kurtulmaya çalıştıkça Bahçeli yeni bir siyasi manevrayla AKP'yi kendisine bağlıyor. Şu anda AKP'nin yaşam destek ünitesi MHP'dir. Yaşam destek ünitesinin başında da Bahçeli bulunmaktadır. Bahçeli destek ünitesinin fişini çektiğinde, AKP'nin yaşamına devam etmesi mümkün değildir."