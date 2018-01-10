Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekinarslan, mesajında, yansız, tarafsız, özgür ve objektif bir basının, güçlü demokrasiye uzanan merdivenin en önemli basamaklarından olduğunu belirtti.

Gazetecilerin bir anlamda kamu hizmeti sunduğunu dile getiren Tekinarslan, şunları kaydetti:

"Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, mesleklerini icra eden gazeteci arkadaşlarımızın meslek ahlakını her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi son derece önemli bir kamusal sorumluluğu taşımaları anlamına gelmektedir."

Belediye Başkanı Kara da çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyon içerdiğine işaret etti.

Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerin, doğal olarak, birçok zorlukla karşı karşıya bulunduğu belirtilen açıklamasında, "Yönetimle halkın arasında bağlantı kuran, bilgi akışını sağlayan, toplumsal varoluşta yaşanılan tüm ayrıntıları her bireye eşit olarak ulaştıran basın camiamız, toplumun en önemli nesnel gerçekliğidir." ifadelerini kullandı.